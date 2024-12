Newyorške borze končale neenotno

New York, 6. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali neenotno. Tečaji so se sprva višali po objavi podatkov ameriškega ministrstva za delo, da je ameriško gospodarstvo novembra ustvarilo 227.000 novih delovnih mest, nato pa se je trgovanje obrnilo navzdol, poroča francoska tiskovna agencija AFP.