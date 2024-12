Guterres ob mednarodnem dnevu poziva k ukrepom za preprečevanje genocida

New York/Ljubljana, 9. decembra - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob današnjem mednarodnem dnevu spomina na žrtve genocida in preprečevanja genocida poudaril, da je najboljši način za počastitev žrtev in preživelih okrepitev ukrepov za preprečevanje tega grozljivega zločina. V Ljubljani se bodo z minuto molka spomnili žrtev vojne v Gazi.