Vrhovno sodišče s projektom do nadgradnje obstoječih informacijskih sistemov

Ljubljana, 6. decembra - Vrhovno sodišče izvaja že četrti projekt v okviru načrt za okrevanje in odpornost z naslovom Razvoj novih orodij in funkcionalnosti za podporo upravljanju sodišč. Usmerjen je v nadgradnjo obstoječih informacijskih sistemov, kar bo pripomoglo k boljši organizaciji in upravljanju sodišč, so sporočili z vrhovnega sodišča.