Objavljen razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire

Ljubljana, 6. decembra - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je danes v uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije. Razpisana sredstva v višini nekaj več kot 28 milijonov evrov so na voljo za koriščenje v letih 2025 in 2026. Roka za oddajo vlog sta dva, prvi je februarja 2025.