Na Ljubljanski borzi ta teden za več kot 15 milijonov evrov prometa

Ljubljana, 6. decembra - Na Ljubljanski borzi so v tem sicer razmeroma mirnem trgovalnem tednu sklenili za 15,2 milijona evrov poslov, veliko večino z delnicami Krke in NLB. Z izjemo Krke so tečaji najpomembnejših delnic teden končali z rastjo. Indeks SBI TOP se je glede na pretekli petek zvišal za 1,01 odstotka in teden končal pri 1670,26 točke.