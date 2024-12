Izidi nordijske kombinacije

* Izidi: - ženske, (skok in 5 km teka): 1. Ida Marie Hagen (Nor) 15:24,9 2. Gyda Westvold Hansen (Nor) + 49,0 3. Lisa Hirner (Avt) 55,6 4. Haruka Kasai (Jap) 1:11,8 5. Maria Gerboth (Nem) 1:28,3 6. Nathalie Armbruster (Nem) 1:43,4 7. Yuna Kasai (Jap) 1:45,6 8. Ema Volavšek (Slo) 2:00,0 ... 16. Tia Malovrh (Slo) 2:59,9 25. Teja Pavec (Slo) 4:22,0 27. Silva Verbič (Slo) 4:55,3