Naziv čebelam najprijaznejše občine letos prejela Občina Ravne na Koroškem

Lendava, 6. decembra - V Lendavi so danes pripravili Dan čebelarskega turizma, namenjen povezovanju lokalnih skupnosti, čebelarskih društev in turističnega sektorja v podporo čebelarstvu in ohranjanju opraševalcev. Čebelarska zveza Slovenije je ob tem Ravne na Koroškem razglasila za čebelam najprijaznejšo občino v letu 2024. V ožjem izboru sta bila še Lendava in Šentjur.