Na največji Natovi vaji kibernetske obrambe sodeluje tudi Slovenija

Ljubljana, 6. decembra - Na enotedenski Natovi vaji Kibernetska koalicija 2024, ki se bo končala danes, sodeluje tudi Slovenska vojska, obrambno in druga ministrstva ter vladne službe in gospodarske družbe. Gre za največjo vajo zveze Nato na področju kibernetske obrambe, njeni cilji pa so izboljšati sodelovanje ter zaščito in obrambo kibernetskega prostora.