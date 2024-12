Različni odzivi na dogovor EU z Mercosurjem

Montevideo/Pariz/Berlin, 6. decembra - Odzivi na dogovor o prostotrgovinskem sporazumu med EU in skupino južnoameriških držav Mercosur so različni. Od članic EU ga pozdravljata Nemčija in Španija, medtem ko mu nasprotujeta Francija in Italija, pomisleke naj bi imela tudi Poljska. Nekateri nevladniki in kmetijski sindikati so proti, nekatera industrijska združenja ga pozdravljajo.