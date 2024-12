Nekatera podjetja ob praznikih zelo radodarna

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 7. decembra - December je tudi čas božičnic in nagrad za poslovno uspešnost. Med bolj radodarnimi so farmacevtska podjetja, izstopata še Telekom Slovenije in Lumar, predvsem pa družba Datalab z zneskom 4900 evrov bruto. Lepe nagrade napovedujejo tudi v bankah, nekaj skromnejše trgovci, precej več podjetij kot lani v tem času pa jih odločitve še ni sprejelo.