V Studiu Evropa ob letošnji nagradi Saharov o venezuelski opoziciji in repatriaciji Slovencev

Ljubljana, 6. decembra - Štirje evropski poslanci iz Slovenije so danes na razpravi v ciklu Studio Evropa podprli odločitev, da letošnjo nagrado Saharova prejmeta venezuelska opozicijska voditelja Maria Corina Machado in Edmundo Gonzalez Urrutia. Razpravi se je pridružila predsednica društva venezuelskih Slovencev Maria Voglar in spregovorila o svoji izkušnji repatriacije.