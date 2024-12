Berlinski živalski vrt razkril imeni mladičev pande

Berlin, 6. decembra - Živalski vrt v Berlinu je danes razkril imeni mladičev pand, ki sta se pri njih skotila konec avgusta. Samički sta poleg kitajskih imen Meng Hao in Meng Tian, ki v prevodu pomenita Lepe sanje in Sladke sanje, dobili še nemški imeni Leni in Lotti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.