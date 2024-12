Neznanec prek spleta skušal zlorabiti transakcijski račun goriškega podjetja

Ljubljana, 6. decembra - Neznani storilec je s spletno goljufijo skušal zlorabiti transakcijski račun enega od podjetij na Severnem Primorskem, so sporočili iz novogoriške policijske uprave. Neupravičeno je poskušal pridobiti do 60.000 evrov, a je banka zaradi poskusa goljufije spletni dostop do računa pravočasno preklicala in blokirala, so zapisali.