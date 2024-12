Cesta Šmarje-Pomjan bo en teden zaprta

Koper, 6. decembra - Zaradi zaključka sanacije 340 metrov ceste skozi Šmarje pri Kopru bo od sobote, 7. decembra, do vključno nedelje, 15. decembra, popolnoma zaprta cesta med Šmarjami in Pomjanom, so danes sporočili z Mestne občine Koper. V tem času ne bo niti avtobusnih prevozov do Pomjana. Do Pomjana bo mogoče priti mimo Babičev, skozi Župančiče ali iz Koštabone.