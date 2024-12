Muzejska akcija #naprejvpreteklost tokrat obarvana raziskovalno in ustvarjalno

Ljubljana, 9. decembra - V organizaciji Skupnosti muzejev Slovenije ter Službe za premično dediščino in muzeje se danes začenja spletna akcija #naprejvpreteklost. Potekala bo do nedelje in je tokrat obarvana raziskovalno ter ustvarjalno, zato bodo spletne strani in družbena omrežja sodelujočih ustanov preplavili ključniki #muzejinustvarjalnost in #muzejinraziskovanje.