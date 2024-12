Posvet v DS poudaril pomen in vrednost slovenskega športa

Ljubljana, 6. decembra - Skrb za športno infrastrukturo, strategija slovenskega športa tako po izvedbeni kot finančni plati in skrb za gibalno dejavnost v Sloveniji so bile glavne teme današnjega posveta na temo usmeritve športa v Sloveniji. Posvet je pripravila komisija državnega sveta RS za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino.