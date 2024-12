Hidria združuje program aluminijastih delov za avtomobile v Kopru

Idrija, 7. decembra - Dobavitelj avtomobilski industriji Hidria načrtuje nadaljnji razvoj programa aluminijastih delov za krmilne in pogonske sisteme za avtomobile. S tem namenom bo proizvodnjo z zdajšnjih dveh lokacij, v Spodnji Idriji in Kopru, združil na koprski lokaciji. Reorganizacija bo potekala postopoma in bo predvidoma izvedena v treh letih.