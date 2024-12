Glasbenik Paul McCartney dobil zbirateljski kovanec

London, 8. decembra - Nekdanji član skupine The Beatles Paul McCartney je prejel že številna priznanja. Sedaj je dobil še zbirateljski kovanec za pet funtov, so sporočili iz Britanske kraljeve kovnice. Na njem so upodobljeni klavir iz filma Magical Mystery Tour iz leta 1967, notni zapisi, ki jih je izbral McCartney, bas kitara in logotip njegove skupine Wings.