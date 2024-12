Nemški parlament razdeljen glede zakonodaje o splavu

Berlin, 6. decembra - V spodnjem domu nemškega parlamenta je v četrtek potekala čustvena razprava o spremembi časovnega okvira za dovoljeno umetno prekinitev nosečnosti. Medtem ko se vladajoči socialdemokrati (SPD) in Zeleni zavzemajo za spremembo zakonodaje, so konservativci in liberalci proti reformi brez širše javne razprave, poroča nemška tiskovna agencija dpa.