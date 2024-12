Začeli urejati brežine na Lentu

Maribor, 9. decembra - Na mariborskem Lentu so pred dnevi začeli urejati brežine, ki so ob nedavni obnovi nabrežja ostale neizdelane. Najprej so se lotili območja med Vodnim stolpom in Starim mostom, sledi ureditev brežin v osrednjem delu Lenta pred Hišo Najstarejše trte. Predvidena je ureditev brežin s stopnicami, zasaditvami grmovnic in nekaj drevesi.