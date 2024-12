Frankfurt/Pariz/London, 6. decembra - Delniški indeksi na borzah v Evropi danes nimajo enotne smeri in so blizu izhodišč. Vlagatelji so previdni zaradi političnih razmer v Južni Koreji in Franciji, danes bodo objavljeni tudi podatki o delovnih mestih v ZDA, ki so pomembni z vidika gibanja obrestnih mer.