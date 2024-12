Koprski kriminalisti zaradi oškodovanja podjetja ovadili 44-letnika in 56-letnico

Koper, 6. decembra - Koprski kriminalisti so kazensko ovadili 44-letnika in 56-letnico s Krasa, ki ju sumijo, da sta si med drugim z zlorabo plačilne kartice protipravno prilastila denar podjetja, v katerem sta bila zaposlena. Osumljenec naj bi si protipravno prilastil za več kot 140.000 evrov sredstev, osumljenka pa za okoli 20.000 evrov, so sporočili policisti.