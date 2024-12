Dončić s trojnim dvojčkom popeljal Dallas do zmage v Washingtonu

Washington, 6. decembra - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z Dallas Mavericks v ligi NBA gostoval pri Washington Wizards in jih s trojnim dvojčkom - 21 točk, 10 skokov, 10 podaj - popeljal do visoke zmage s 137:101. To je bila za Teksašane šesta zaporedna zmaga, s katero so čarovnikom, najslabši ekipi v prvenstvu NBA, prizadejali že 16. poraz v nizu.