V Siriji uničili ključni most med Homsom in Hamo

Homs, 6. decembra - Bojna letala so danes napadla most na avtocesti, ki povezuje sirski mesti Homs in Hama. Vladne sile skušajo na ta način zavarovati Homs, potem ko je oborožena skupina Hajat Tahrir al Šam (HTS) napovedala, da bo to njihov naslednji cilj po Alepu in Hami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.