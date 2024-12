Tedenski pregled - svet od 6. do 12. 12.

Ljubljana, 13. decembra - Sirski uporniki so po siloviti ofenzivi strmoglavili režim predsednika Bašarja al Asada, ki je zbežal v Rusijo. Več članic EU je zamrznilo obravnavo sirskih prošenj za azil. Notranji ministri EU so podprli odpravo nadzora na notranjih mejah z Romunijo in Bolgarijo s 1. januarjem. Romunsko ustavno sodišče je razveljavilo predsedniške volitve.