V Kaliforniji po močnem potresu preklicali opozorila pred cunamijem

San Francisco, 6. decembra - Kalifornijske oblasti so v četrtek kmalu po izdaji opozorila pred cunamijem po močnem potresu z magnitudo 7,0 to preklicale. Potres z epicentrom okrog 100 kilometrov od obale severnega dela države v Tihem oceanu je zatresel zgradbe. Lokalni mediji pa poročajo, da so oblasti sprejele številne varnostne ukrepe.