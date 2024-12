S sprejemom bodo obeležili 30. obletnico institucije Varuha človekovih pravic in dan človekovih pravic

Ljubljana, 6. decembra - Varuh človekovih pravic Peter Svetina bo danes za najvišje predstavnike države, civilne družbe in verskih skupnosti ter za diplomatski zbor in medije pripravil slovesni sprejem ob 30. obletnici institucije, ki jo vodi, in v počastitev mednarodnega dneva človekovih pravic, 10. decembra. Osrednja govornica bo predsednica države Nataša Pirc Musar.