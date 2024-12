S sprejemom bodo obeležili 30-letnico institucije Varuha človekovih pravic in dan človekovih pravic

Ljubljana, 6. decembra - Varuh človekovih pravic Peter Svetina bo danes za najvišje predstavnike države, civilne družbe in verskih skupnosti ter za diplomatski zbor in medije pripravil slovesni sprejem ob 30-letnici institucije, ki jo vodi, in v počastitev mednarodnega dneva človekovih pravic, 10. decembra. Osrednja govornica bo predsednica države Nataša Pirc Musar.