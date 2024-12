Kamničanke še drugič v petih dneh boljše od bankirk

Maribor, 5. decembra - Odbojkarice Calcita Volleyja so očitno v boljši formi, kot so bile na začetku sezone. To dokazuje nova zmaga nad svojimi največjimi rivalkami, odbojkaricami OTP banke Branika, potem ko so jih v soboto premagale v državnem prvenstvu, so bile danes s 3:1 (-17, 22, 14, 19) boljše še v srednjeevropski ligi.