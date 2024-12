S podelitvijo nagrad se bo zaključil festival Naprej/Forward

Ljubljana, 6. decembra - Novinarski festival Naprej/Forward v organizaciji Društva novinarjev Slovenije se bo zvečer zaključil s podelitvijo stanovskih nagrad Čuvaj/Watchdog. Nagradili bodo novinarje, novinarske ekipe in fotoreporterje, ki so v tem letu s svojim delom navdušili in pokazali, da v Sloveniji kljub nezavidljivim razmeram kakovostno novinarstvo še ni izumrlo.