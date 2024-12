Volkswagnovi zaposleni v Nemčiji bodo v ponedeljek ponovno stavkali

Berlin, 5. decembra - Zaposleni v devetih Volkswagnovih tovarnah v Nemčiji bodo v ponedeljek ponovno stavkali, so napovedali v sindikatu IG Metall. Tokrat bodo stavkali po štiri ure, potem ko so ta ponedeljek delo prekinjali za po dve uri, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sindikat nasprotuje predlaganim nižjim plačam, zaprtju tovarn in množičnemu odpuščanju.