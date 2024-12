Evropske borze v zelenem; nafta cenejša, evro dražji

London/Frankfurt/Pariz, 5. decembra - Indeksi na evropskih borzah so se danes obarvali zeleno. Vlagatelji so po poročanju tujih tiskovnih agencij pozabili na v četrtek izglasovano nezaupnico francoski vladi in spremljajo predvsem gospodarska poročila. Na trgu kriptovalut je odmevalo, da je bitcoin prvič presegel vrednost 100.000 dolarjev. Nafta se je pocenila, evro pa podražil.