Finance o napovedih za leto 2025 (5. 12.)

Ljubljana, 5. decembra - Peter Frankl v komentarju Pešanje bo v letu 2025 izrazitejše, a bomo že kako. Golob pa ostaja piše o deeskalaciji kriz v letu 2025 in varčevanju podjetij. Avtor poudarja, da bo kljub varčevanju pešanje izrazitejše in da bo država trošila več. Meni tudi, da ne bo prišlo do predčasnih državnozborskih volitev.