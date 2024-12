Mok: Olimpijske igre v Parizu najbolj spremljane doslej

Lozana, 5. decembra - Olimpijske igre v Parizu so bile najbolj spremljane igre v zgodovini televizije in družbenih medijev, je v četrtek sporočil Mednarodni olimpijski komite (Mok). Po besedah predsednika Moka Thomasa Bacha je igre spremljalo okoli pet milijard ljudi po vsem svetu, ki so si povprečno ogledali devet ur prenosov.