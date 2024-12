Fajon na Malti poudarila pomen Ovse in Ukrajini zagotovila nadaljnjo podporo

Valletta, 5. decembra - Zunanja ministrica Tanja Fajon se je danes na Malti udeležila zasedanja zunanjih ministrov držav Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), na katerem je poudarila pomen tega foruma in zagotavljanja njegove funkcionalnosti. Ob tem je vnovič obsodila rusko agresijo v Ukrajini in Kijevu zagotovila nadaljnjo podporo.