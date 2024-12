Na Bledu poudarili velik pomen nacionalnih institucij za človekove pravice

Bled, 5. decembra - Delo močnih ombudsmanov oz. nacionalnih institucij za človekove pravice, ki so neodvisne in učinkovite, je eno od meril delovanja pravne države in pomemben temelj demokracije, je na mednarodni konferenci o izzivih na področju človekovih pravic na Bledu dejal slovenski varuh človekovih pravic Peter Svetina.