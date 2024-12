Vlada v načrt razvojnih programov s projektom rekonstrukcije fakultete za varnostne vede

Ljubljana, 5. decembra - Vlada je na današnji seji v veljavni načrt razvojih programov 2024-2027 uvrstila nova projekta ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki se nanašata na rekonstrukcijo in prizidavo objekta mariborske fakultete za varnostne vede in nakup ter prenovo dela nepremičnine Galeb v Kopru. Skupna vrednost projektov znaša 21,4 milijona evrov.