Policisti in vojaki za družine v stiski zbrali več kot 10 ton hrane in higienskih izdelkov

Ljubljana, 5. decembra - Policisti in vojaki so v humanitarni akciji Anina zvezdica za družine v stiski zbrali več kot deset ton hrane in higienskih izdelkov. Doslej so pripravili približno 500 paketov, ki bodo razveselili najmanj 200 družin. Pakete so danes predali ustanoviteljici fundacije Anina zvezdica Ani Lukner Roljić, so zapisali v sporočilu za javnost.