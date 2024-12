Vlada sprejela načrt investicij v zdravstvo za leto 2024

Ljubljana, 5. decembra - Vlada je na današnji seji sprejela letni načrt investicij za leto 2024, ki je usklajen z veljavnim proračunom za leto 2024 in veljavnim načrtom razvojnih programov 2024-2027. Načrt zajema načrtovane investicije v skupni višini 257.500.079 evrov, največ pa namenja sekundarnemu in terciarnemu zdravstvenemu nivoju, in sicer 221.234.834 evrov.