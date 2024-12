V New Yorku kmalu na dražbi slavna stradivarka

New York, 10. decembra - Približno 300 let stara Stradivarijeva violina bo februarja prihodnje leto na prodaj na dražbi v New Yorku. Zanjo se nadejajo iztržiti med 12 in 18 milijonov ameriških dolarjev oziroma od 11,4 milijona do 17 milijonov evrov, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.