Vodnikova domačija znova odpira svoja vrata v Šiški

Ljubljana, 6. decembra - Vodnikova domačija se po po slabih dveh letih dni vrača v prenovljene prostore v Šiški. Ob vrnitvi od danes do nedelje pripravlja dneve odprtih vrat s številnimi dogodki. Obenem bo od danes do 24. decembra gostila tradicionalni Decembrski sejem ilustracije. Na prenovljeni domačiji vzpostavljajo tudi skupno sobo za pisanje in ilustriranje.