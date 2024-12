V Singapurju že sedmi remi med Lirenom in Domaradžujem

Singapur, 5. decembra - Deveta partija za naslov svetovnega prvaka v šahu v Singapurju med Kitajcem Ding Lirenom in Indijcem Gukešom Domaradžujem se je končala z remijem. To je že sedma delitev točke med 32-letnim branilcem naslova s Kitajske in 18-letni izzivalcem iz Indije. Današnja partija se je končala po 53. potezah.