Nadzor nad centrom za varovanje pokazal nekatere nepravilnosti

Ljubljana, 5. decembra - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je znova zatrdil, da je varnostna situacija v Sloveniji dobra in da policija dobro opravlja svoje delo. Je pa odredil izredni nadzor nad delovanjem Centra za varovanje in zaščito, ki je pokazal nekatere napake in nepravilnosti.

V zadnjih dneh so namreč letele kritike na račun dela policije, češ da ne obvladuje več varnostne situacije v državi. Svoje pa je na ogenj nedavno prilil tudi premier Robert Golob, ki je dejal, da razume odločitev tožilke v zadevi Kavaški klan, ki se je odpovedala varovanju. "Verjamem, da se je počutila, da je nadzorovana, namesto da bi bila varovana. Informacije so pa potem odtekale, nenazadnje verjetno tudi v te kriminalne združbe," je dejal. Prav zaradi odtekanja informacij pa se je tudi sam odločil, da varnostno službo preseli na sekretariat vlade, je pojasnil Golob.

Minister Poklukar je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da se očitki o morebitnem odtekanju informacij iz Centra za varovanje in zaščito večkrat pojavijo.

Po njegovih besedah se sicer običajno izkaže, da gre za dezinformacije, konstrukte, a kljub temu lahko vnaša dvome in nemir. "Potem se ponavadi izkaže, da so te informacije neresnične, lahko so pa tudi resnične. V tem kontekstu tudi razumem izjavo predsednika vlade," je dejal Poklukar, ob tem pa dodal, da je Center za varovanje in zaščito profesionalna enota in si varovane osebe varnostnikov načeloma ne morejo izbirati. Golob se je že na začetku mandata odločil, da ta organizacijska enota sodi pod generalni sekretariat vlade, o čemer so sicer pogledi varnostnih strokovnjakov različni, je dejal.

Je pa minister odredil izredni nadzor nad delovanjem Centra za varovanje in zaščito. Poročilo nadzora, ki nosi oznako tajnosti interno in njegove vsebine Poklukar danes ni razkril, pa je pokazalo nekatere napake in nepravilnosti. Na podlagi tega poročila so pripravili obvezne usmeritve za generalnega direktorja policije, kako te nepravilnosti odpraviti, je dejal Poklukar. "Če se bo izkazalo, da pri samem varovanju ni bilo vse tako, kot je treba, bomo to seveda odpravili in v kolikor bo potrebna odgovornost, bo odgovornost tudi prevzeta," je še dejal.

Odzval se je tudi na očitke, da policija ne obvladuje varnostne situacije ter svojega dela ne opravlja dobro. "To moram odločno zanikati in poudariti, da ministrstvo za notranje zadeve, policija in inšpektorat za notranje zadeve svoje delo opravljajo zakonito, strokovno in v skladu s svojimi pooblastili ter tudi učinkovito," je poudaril minister.

Med drugim je izpostavil, da se policija intenzivno sooča z nezakonitimi prehodi meje, ki jih je bilo letos za skoraj 20 odstotkov manj kot lani. Poleg naporov Evropske komisije je izpostavil tudi sodelovanje Slovenije s Hrvaško in Italijo v t. i. trilaterali, kjer si prizadevajo za skupne mešane patrulje na mejah s Hrvaško, BiH in Srbijo. "Slovenska policija na področju migracij dela zelo dobro in tukaj so tudi merljivi rezultati," je še poudaril Poklukar.

Zavrnil je tudi očitke o slabšanju razmer na območjih z romskim prebivalstvom. Kot je dejal, je policija od začetka poletja povečala aktivnosti na območju jugozahodne Slovenije, župani teh občin pa ukrepe ocenjujejo kot dobre. Pri tem je spomnil na nujnost dialoga med državo, lokalno skupnostjo in romsko skupnostjo.

Dotaknil se je tudi odmevnega umora na Poti za Brdom v Ljubljani in znova zatrdil, da Nacionalni preiskovalni urad zadevo intenzivno preiskuje. Glede zadnjih neprijavljenih shodov pa je poudaril, da jih je policija varovala in tudi ukrepala proti kršiteljem, glede shoda v ljubljanskem BTC pa nekatere zadeve še preiskuje.

Tudi v koaliciji so danes zavrnili ocene, da policija ne obvladuje varnostne situacije v državi. Vodja poslancev SD Jani Prednik meni, da bo seja odbora DZ za notranje zadeve na to temo, ki jo je zahtevala opozicija, tudi priložnost za ministra, da poda pojasnila in pomiri državljane.

V Gibanju Svoboda medtem Golobovih izjav o varovanju in očitkih o odtekanju informacij niso želeli komentirati. Prednik pa je po današnjih koalicijskih usklajevanjih ocenil, da bo moral premier te izjave podkrepiti. "Politiki se moramo vzdržati določenih komentarjev, ker je zelo tanka meja pri določenih izjavah. Premier bo moral sam pojasniti svoje izjave," je dodal.