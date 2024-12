Na območju Pohorja zaznali prisotnost volkov

Ljubljana, 5. decembra - Revirni lovci Zavoda za gozdove Slovenije so na območju lovišča s posebnim namenom Pohorje novembra z avtomatskimi kamerami posneli trop volkov. V zadnjih letih so se volkovi v tem delu Slovenije pojavljali občasno in posamično, zdaj pa kaže, da se je tam izoblikoval trop, so danes sporočili z zavoda.