Članice Opec+ vnovič podaljšale zmanjšan obseg črpanja nafte

Dunaj, 5. decembra - Dobaviteljice nafte iz razširjene skupine Opec+, med njimi Savdska Arabija in Rusija, so po pričakovanjih danes vnovič preložile začetek povečevanja črpanja nafte, ki je že nekaj časa zmanjšano za 2,2 milijona 159-litrskih sodov dnevno. Zmanjšan obseg črpanja bo po novem veljal do konca marca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.