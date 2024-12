Von der Leyen: Prostotrgovinski sporazum z Mercosurjem na vidiku

Bruselj/Montevideo, 5. decembra - Prostotrgovinski sporazum med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur je na vidiku, je danes ob prihodu v Latinsko Ameriko zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Pogovori med EU in Mercosurjem na najvišji ravni so predvideni v petek. Francija je danes znova izrazila nasprotovanje sklenitvi sporazuma.