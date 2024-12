Soboški policisti s poostrenimi nadzori nad medvrstniško nasilje in druge kršitve

Murska Sobota, 5. decembra - Soboški policisti so v Murski Soboti izvedli dva poostrena nadzora, s katerima so želeli preprečiti medvrstniško nasilje in ugotoviti varnostne prekrške. Med drugim so zasegli prepovedano drogo, pirotehnična sredstva ter kovinski bokser. V enem od gostinskih lokalov pa je natakarica mladoletniku postregla alkoholno pijačo, so sporočili s policije.