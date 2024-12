V Narodnem muzeju Slovenije razstava o Josipu Pangercu

Ljubljana, 5. decembra - V Narodnem muzeju Slovenije bodo drevi odprli razstavo Pišem vam iz Doline pri Trstu ... Josip Pangerc, ki predstavlja življenjsko zgodbo in delo politika, zemljiškega posestnika, trgovca in umetnika Josipa Pangerca. Zgodbo pripoveduje skozi bogato bero pisem, dokumentov, pohištva in osebnih predmetov, razporejenih v ambiente Pangerčeve hiše.