Zaskrbljujoča prisotnost pirotehničnih izdelkov med mladoletniki

Maribor, 5. decembra - Mariborski policisti in zdravstveni delavci ponovno opozarjajo na tveganja pri rabi pirotehničnih izdelkov. Poškodbe in kršitve beležijo tudi med mladoletniki, ki so med lanskimi prazniki storili kar polovico kršitev. Čeprav se je december šele začel, so že obravnavali tudi telesno poškodbo, so povedali predstavniki policije in UKC Maribor.