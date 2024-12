Pri Hami se nadaljujejo intenzivni spopadi med sirsko vojsko in uporniki

Damask, 5. decembra - Sirska vojska se tudi danes v okolici mesta Hama na zahodu Sirije intenzivno bori proti islamističnim upornikom in skuša zaustaviti njihovo napredovanje, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Dodal je, da so uporniki mesto obkolili s treh strani. Uporniki medtem trdijo, da so že začeli prodirati v Hamo.